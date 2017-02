Strage Viareggio, parenti vittime: "Moretti deve dimettersi"

Firenze , 1 feb. (askanews) - "Lo Stato faccia in modo che Moretti e Margarita si dimettano". Lo ha detto Marco Piagentini, in conferenza stampa, parlando a nome dei i familiari delle vittime della strage di Viareggio. Giulio Margarita è l'ex direttore del Sistema gestione sicurezza di Rfi, e ora è all'Agenzia sicurezza ferroviaria, è stato condannato a 6 anni e 6 mesi, in primo grado. Moretti, in quanto ex Ad di Rfi, è stato condannato a 7 anni. "Vergognoso e offensivo il commento dell'avvocato di Moretti che ha definito la sentenza 'populista'", ha aggiunto Piagentini, commentando le parole di Armando D'Apote, legale di Moretti. "Chiediamo - ha aggiunto - che venga tolta a Moretti l'onorificenza di Cavaliere". Quanto accaduto Viareggio, per Piagentini, "non è un cigno nero, una casualità. Avevano le competenze e i mezzi e la tecnologia per evitare quella strage. Per noi questo conta. Fra 90 giorni capiremo le motivazioni. Ma andremo in Appello. Questo è certo. Si chiude una prima fase, ma la nostra battaglia continua".