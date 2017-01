Intanto è caduto in prescrizione reato incendio colposo

Firenze, 30 gen. (askanews) - Qualunque sarà la sentenza di primo grado, attesa per domani 31 gennaio 2017, la vicenda giudiziaria della strage ferroviaria di Viareggio sarà tristemente ricordata per la sua lentezza. Il 29 giugno 2009 un treno lungo circa 270 metri che trasporta gpl, gas liquido altamente infiammabile, imbocca il nodo ferroviario di Viareggio, ed esce dai binari. Il primo carro dietro la locomotiva si squarcia e nel giro di pochi minuti nella cittadina della Versilia si scatena l'inferno, appena prima della mezzanotte. 32 alla fine i morti, molti dei quali dopo giorni di agonia, come Emanuela, figlia di Daniela Rombi, che si spegne a 40 giorni dal disastro.

Domani dunque il verdetto di primo grado, con già una certezza: il 29 dicembre scorso, cioè dopo sette anni e mezzo, è intanto caduto in prescrizione il reato di incendio colposo.

Sul banco degli imputati, fra gli altri, vertici o ex di Ferrovie di Stato, della Gatx, società proprietaria del carro deragliato, di Junghental, azienda responsabile della manutenzione dei carri cisterna, e di Cima Riparazioni, ditta che ha montato l'assile corroso sul carro.

"Un'eziologia semplice", ha detto in udienza Armando D'Apote, legale difensore di Mauro Moretti, l'imputato del quale i familiari delle vittime chiedono da sempre, a gran voce la condanna. "Ma si è voluto inutilmente complicare ciò che era semplice", ha aggiunto D'Apote. La posizione di Ferrovie resta quella dell'indomani della tragedia, cioè che a provocare la strage sia stata la rottura di un'assile del carro.

Domani, al momento della lettura della sentenza, saranno anche autorizzate per la prima volta le riprese nel tribunale allestito al polo fieristico di Lucca. Restano in piedi, tra i più gravi, i reati contetasti di disastro ferroviario, omicidio e lesioni plurimi colposi.