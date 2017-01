Lucca, 31 gen. (askanews) - Al via oggi al tribunale di Lucca, presso il Polo fieristico, l'ultima udienza per la strage di Viareggio, che costò la vita a 32 persone. Presenti anche molti familiari delle vittime e il sindaco della città. La strage avvenne il 29 giugno 2009, quando un treno carico di gpl deragliò proprio alla stazione, si incendiò e causò un rogo che coinvolse le abitazioni vicine. Molte persone morirono subito ed altre nei giorni successivi per le terribili ustioni.