Firenze, 2 feb. (askanews) - "Un passo indietro come segno di umanità. Moretti farebbe bene a decidere di dimettersi". Lo ha scritto su Facebook il presidente della Toscana, Enrico Rossi, riferendosi alla sentenza di primo grado per la strage ferroviaria di Viareggio. "Non ho condiviso molte sue scelte ma ho stima per lui", ha aggiunto Rossi, per il quale, l'ex Ad di Fs, "dimettendosi, dimostrerebbe di essere non solo una persona capace e perbene, quale è, ma darebbe un segnale forte di umanità e generosità".