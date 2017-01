Firenze, 17 gen. (askanews) - Martedì 31 gennaio è il giorno della sentenza del processo (iniziato il 13 novembre 2013) sulla strage ferroviaria di Viareggio. I familiari delle Vittime invitano "alla presenza ed alla partecipazione a questo importante appuntamento, dalle ore 09.30 al Tribunale di Lucca, allestito nell'aula del Polo fieristico, località Sorbano, per attendere insieme il pronunciamento del Collegio giudicante".

C'è attesa anche per la sentenza per chiedere il reintegro di Riccardo Antonini, un operaio della manutenzione infrastruttura di Rfi a Viareggio per 34 anni. Riccardo, affermano i familiari delle vittime della strage, "ha prestato la sua attività di consulente a titolo gratuito per familiari delle vittime e per il sindacato nell'incidente probatorio sulla strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009".

Nell'estate del 2011 viene prima diffidato dall'Azienda a porre termine alla sua attività, poi sospeso per 10 giorni ed infine, il 7 novembre 2011, licenziato in tronco 'per essersi posto in evidente conflitto d'interesse con la società'"