La corte è in Camera di consiglio

Firenze, 31 gen. (askanews) - E' attesa per le 15 di oggi pomeriggio la sentenza di primo grado, a Lucca, per la strage ferroviaria di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009, costata la vita a 32 persone. 33 gli imputati. Questa mattina i difensori hanno rinunciato alle ultime repliche e la corte si è potuta ritirare in camera di consiglio.