Roma, 27 feb. (askanews) - Studiare il DNA antico e moderno delle specie animali per preservarle dal rischio di estinzione. E' uno dei compiti dell'Unità di Zoologia-Antropologia del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa di cui fanno parte la dottoressa Monica Guerrini e il professore Filippo Barbanera che da anni svolgono studi di genetica della conservazione ed evoluzione molecolare di vertebrati. L'ultimo caso di cui si sono occupati è quello della lontra dal pelo liscio (Lutrogale perspicillata), oggetto di una pubblicazione apparsa di recente su "Scientific Reports", rivista del gruppo "Nature".

"La lontra dal pelo liscio è un predatore all'apice della catena alimentare delle paludi di acqua dolce in cui vive; si tratta, pertanto, di una sorta di sentinella ambientale, una specie molto sensibile alla presenza di inquinamento ed al disturbo di origine antropica nell'ecosistema", ha spiegato Filippo Barbanera. Listata come specie vulnerabile dall'International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, la lontra dal pelo liscio è distribuita dall'Iraq al Borneo e in declino demografico in molte parti del suo areale. In Iraq ad esempio, questo mammifero è così raro che non esistono fotografie di individui in natura dal 1956. "Attraverso le analisi del DNA antico e moderno, abbiamo ricostruito la struttura genetica delle popolazioni di lontra dal pelo liscio ed i loro rapporti evolutivi anche con altre specie di lontra presenti in Asia traendo importanti indicazioni per la gestione di questo mammifero", ha specificato Monica Guerrini.

Il lavoro sul campo in Iraq è stato condotto con il sostegno dell'IUCN Otter Specialist Group ed in stretta collaborazione con ricercatori dell'Università di Baghdad sia nelle paludi della Mesopotamia che delle aree montagnose del Kurdistan, dove recentemente la lontra dal pelo liscio era stata segnalata. Successivamente, lo studio si è esteso a tutto l'areale della specie in collaborazione con ricercatori dell'India, del Pakistan e di Singapore. I campioni raccolti in natura sono stati integrati con quelli ottenuti da lontre conservate nelle collezioni dei musei di storia naturale di Vienna, Parigi, Copenaghen, Washington e Chicago e da esemplari mantenuti in cattività in strutture di Regno Unito, Svizzera, Repubblica Ceca, Bangladesh, Laos, Cambogia ed Australia.

"L'analisi biogeografica ha individuato l'origine della specie nel sub-continente indiano e successive espansioni della stessa sia nel sud est asiatico sia verso occidente fino all'Iraq, che ospita una sottospecie che si è rivelata essere non solo endemica ma anche quella evolutivamente più recente - hanno concluso i ricercatori dell'Ateneo pisano - A Singapore, infine, sono stati rintracciati esemplari di lontra del pelo liscio ibridizzati con la lontra dalle piccole unghie (Aonyx cinereus), un'altra specie che vive in Asia orientale, primo caso al mondo di incrocio in natura tra due specie di lontre".

La ricerca, in corso da poco più di tre anni, è stata finanziata dal National Geographic Society Conservation Trust (Usa) e, recentemente, anche dall'Università di Pisa nell'ambito dei PRA 2016 con il progetto "Risposte adattative all'impatto antropico in specie a rischio di estinzione" coordinato dal professore Lorenzo Peruzzi (Dipartimento di Biologia). Lo studio proseguirà con il monitoraggio delle paludi al confine tra Iraq ed Iran e la ricerca della specie in Kurdistan; tra gli obiettivi, anche il reperimento di immagini in natura con l'uso di fototrappole.