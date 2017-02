Firenze, 2 feb. (askanews) - Dal 2000 al 2016 Menarini ha "pagato 2 miliardi di imposte" ma "mentre in Italia facciamo il 27% del nostro fatturato, qui paghiamo il 61% del totale delle imposte". Lo ha spiegato il consigliere di amministrazione, ex direttore generale, Domenico Simone, nel corso di una serata organizzata per illustrare alla stampa bilanci e prospettive della casa farmaceutica.

"Verrebbe da dire -ha continuato- che siamo agli antipodi di Apple, Google e altri".

Simone ha raccontato anche di aver "appreso da una classifica de Il Sole 24 Ore, di essere la quindicesima azienda italiana". Ma, ha aggiunto Simone, "se noi togliamo le multinazionali a partecipazione statale, se togliamo quelli che hanno trasferito la sede legale o anche fiscale all'estero, quelle che hanno come prima azionista una società estera siamo al quinto posto. E questo ci ha colto un po' di sorpresa".

Sempre nel periodo dal 2000 al 2016 Menarini ha pagato 10,2 miliardi di stipendi.