Roma, 24 feb. (askanews) - "Io sto con i lavoratori. Li contatterò già oggi per offrire loro tutto il nostro sostegno, anche legale. E non con le rom 'frugatrici'". Lo scrive su facebook il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, commentando la vicenda di due dipendenti del supermercato Lidl di Follinica, in provincia di Grosseto, che hanno rinchiuso due nomadi in un gabbiotto per i rifiuti e le hanno filmate con il telefonino pubblicando un video sui social. Lo rilancia anche Salvini sul suo profilo commentando: "Ma quanto urla questa disgraziata??? #ruspa".