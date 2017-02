Firenze, 28 feb. (askanews) - In occasione de "La ricerca offre speranza per le malattie rare" che si tiene oggi al policlinico Le Scotte di Siena, l'assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana, Stefania Saccardi, impossibilitata a presenziare, ha voluto inviare un lungo videomessaggio ai convegnisti, per fare sentire comunque la sua presenza.

"Nella giornata di quest'anno - ha detto Stefania Saccardi - orgogliosamente presentiamo l'esito del lavoro che le vostre aziende hanno portato avanti e che è stato riconosciuto con la partecipazione alle reti di riferimento europee per le malattie rare. La Toscana è la regione italiana con il maggior numero di ospedali e di centri specializzati coinvolti nelle reti europee di riferimento per le malattie rare. Il tema della Giornata di quest'anno - ha detto ancora l'assessore - è centrato sulla ricerca per le malattie rare, fondamentale per l'individuazione di malattie sconosciute, per la corretta diagnosi e per lo sviluppo di nuove terapie innovative".