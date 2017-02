Ma "non in modo logoro". "Non mi candido alle politiche"

Firenze, 20 feb. (askanews) - "Il mio obiettivo rimane quello di portare a compimento il mio mandato da presidente della Toscana, nel 2020". Lo ha detto Enrico Rossi, rispondendo ai giornalisti a Firenze. "Nessuno pensi che io miri a cariche nazionali a causa del mio impegno fuori dal Pd. Chi pensa questo, pensa una sciocchezza", ha aggiunto Rossi. "Io non sto facendo tutto questo -ha continuato Rossi- per conquistarmi un posto in Parlamento. Sono al servizio dei cittadini toscani, per puntare alla scadenza naturale del mandato. Però tutto non dipende da me. Io non ho intenzione di candidarmi. Non sono attaccato a nessuna poltrona, sono attaccato a che si governi. Non si può stare in Consiglio regionale, in Giunta regionale tutti i giorni a battibeccarsi. La mia intenzione è di continuare a lavorare".

"Le verifiche, le faccio in Consiglio regionale. Abbiamo da fare delle cose per concludere la legislatura. Se si vogliono fare, bene, altrimenti se si deve arrivare alla fine della legislatura in modo logoro, allora è bene -ha concluso Rossi- che si chiuda la partita".