"Passo indietro su Cie e ok a accoglienza diffusa"

Firenze, 25 gen. (askanews) - "Mi pare che dalla riunione dei presidenti delle Regioni con il ministro dell'interno sulla questione dei migranti sia emerso un passo indietro del Governo sui CIE, i centri di identificazione ed espulsione, ed un sì al riconoscimento del ruolo e quindi al dialogo con le Regioni".

È questo il giudizio sintetico del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, sulla riunione che si è tenuta oggi pomeriggio a Roma tra i presidenti delle Regioni e il ministro degli interni, Marco Minniti, per discutere dei migranti che arrivano in Italia fuggendo dai loro Paesi.

Rossi ha parlato di un cambiamento di metodo da parte del ministro che riconosce alle Regioni un ruolo fondamentale e ha precisato che il Governo ha riconosciuto che quella dei CIE è un'esperienza chiusa, parlando invece di strutture sottoposte a sorveglianza speciale per consentire in pochi giorni l'espulsione di quei soggetti che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale.