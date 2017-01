Firenze, 30 gen. (askanews) - "Ieri sono andato a incontrare l'amministratore delegato Jeff Immelt di General Electric, con cui abbiamo avuto un colloquio breve, nel quale abbiamo ribadito la volontà di andare avanti con questi investimenti". Lo ha detto a Controradio il presidente della Toscana, Enrico Rossi.

"C'è un progetto -ha ricordato Rossi- che prevede investimenti per 600 milioni e che è frutto di una partnership importante che non è stata costruita in un giorno fra la Toscana e la General Electric". "Mi sono anche domandato, ho chiesto -ha detto ancora Rossi- se in rapporto a Trump e alle sue politiche nazionaliste c'è da temere qualcosa. Ho avuto delle rassicurazioni perché, mi è stato detto, loro sono molto presenti negli Stati Uniti e la loro si caratterizza come un'attività internazionale".