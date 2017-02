Firenze, 17 feb. (askanews) - "A volte mi capita di pensare che occorrerebbe davvero un'agenzia per gli investimenti non per spendere di più, ma perché" le "cose si facciano". Lo ha detto il presidente della Toscana, Enrico Rossi, a margine di un convegno organizzato da Irpet a Firenze. "I cittadini chiedono fiducia e speranza, che mi pare manchino in giro", ha aggiunto Rossi. "Tutto è a volte molto impaludato e le procedure sono molto lente", ha detto ancora Rossi citando esempi, per la Toscana, quali Tirrenica, Piombino, Tav e aeroporto di Firenze.