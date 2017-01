Firenze, 18 gen. (askanews) - "In queste condizioni non siamo in grado di fare il bilancio". Lo ha detto il presidente della Toscana, Enrico Rossi, riferendosi al passaggio di risorse dallo Stato alle Regioni. "Vado a Roma domani -ha aggiunto Rossi- se non fanno la variazione che ci hanno promesso noi tiriamo giù il bandone, perché ci mancano 200 milioni. La variazione, quindi, deve essere fatta per farci tornare almeno ai finanziamenti dell'anno scorso. Avevamo 1,4 miliardi e adesso siamo a 1,25 miliardi". L'ultimo bilancio, ha aggiunto Rossi è "un bilancio tecnico", in attesa che "ci sia una variazione nazionale".

"Andremo a Roma domani per discuterne, altrimenti chiudono associazioni, politiche sociali. Si chiude con gli investimenti, è un colpo ferale che viene dato alle Regioni", ha concluso Rossi.