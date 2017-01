Firenze, 4 gen. (askanews) - "Noi siamo stati sempre contrari alle grandi concentrazioni. E mi pare un errore riproporre i Cie in questo modo. Chiedo adesso al governo che le Regioni siano coinvolte nel necessario ripensamento di tutte le politiche dell'integrazione e della sicurezza". Lo afferma il presidente della Toscana, candidato alla segreteria del Pd, Enrico Rossi a 'Repubblica'.

"Alle caserme di 1.400 persone, come a Cona, o ai Cara come a Foggia, la Toscana ha opposto il modello dell'accoglienza diffusa sul territorio", rivendica Rossi.

"La relazione del Senato ha dimostrato che sono luoghi inutili e disastrosi peri diritti umani", aggiunge Rossi, per il quale chiedere un Cie in ogni Regione "purtroppo è la conferma di una mancanza di una politica generale per l'integrazione e la regolazione dei flussi. La riapertura dei Cie non è la risposta. Non si può riproporre ciò che è già fallito. Ed è singolare che lo Stato rischi di trasformare i richiedenti asilo in clandestini da espellere. Forse -conclude Rossi- c'è bisogno di un intervento legislativo. Il paradosso è che rischia di essere espulso chi lavora perché diventa clandestino".