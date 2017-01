Firenze , 25 gen. (askanews) - Intervengano il governo e l'Ue a tutela delle produzioni cerealicole, anche attraverso la costituzione di un fondo da cui attingere nei periodi di crisi. E' l'appello lanciato dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi.

"L'agricoltura - ha detto Rossi - rappresenta per l'Italia, ma per la Toscana in modo particolare, un fattore identitario, fondamentale per la bellezza del paesaggio ma complessivamente anche per la tenuta idrogeologica del territorio, per il lavoro. Un insieme di elementi minacciato da una globalizzazione finanziaria che anziché commerciare fa scommesse finanziarie e mette fuori dal mercato i nostri grani, costringendo i produttori a commercializzarli ad un prezzo inferiore ai costi di produzione. Occorre un intervento da parte del governo italiano, ma anche dell'Europa, altrimenti rischiamo la desertificazione in seguito all'abbandono dei terreni". Secondo Rossi la costituzione di un fondo da utilizzare negli anni di crisi potrebbe essere una soluzione. "Ci auguriamo che si vada in questa direzione in modo da tutelare il nostro grano dalle fluttuazioni dei prezzi determinate da queste speculazioni finanziarie".