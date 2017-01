Rossi (R. Toscana): necessaria legge contro povertà, servono 7 mld

Firenze, 9 gen. (askanews) - "Se andiamo in Europa la prima cosa che chiedono è perché non avete una legge contro la povertà come diritto universalistico". Lo ha detto il presidente della Toscana, Enrico Rossi, a Controradio.

"I programmi di solidarietà - ha affermato Rossi - non sono abbastanza. In Italia bisogna dare un diritto universale al sostengo economico, aumentare le politiche per la casa per i ceti più deboli. Queste farebbero da argine contro il fenomeno dei barboni, dei senzatetto nelle nostre città che non è accettabile. Per fare questo non bisogna distribuire bonus, la nuova legge contro la povertà non deve essere finanziata con gli 1,6 miliardi: ci vogliono 7 miliardi".

"Io sono fra coloro che avrebbero potuto pagare l'IMU sulla prima casa, ad esempio, c'è poi il tema della lotta all'evasione: insomma si trovino questi 7 miliardi. Una parte di questi sette miliardi - ha concluso Rossi - si possono trovare rivedendo la spesa che si perde in mille rivoli.