Roma, 21 feb. (askanews) - "Io andrò avanti (nella scissione, ndr). E' una scelta che ho fatto con grande serenità, dopo aver ascoltato Renzi e altre relazioni. Perché uno capisce che quella non è più la sua casa, il suo modo di pensare. Allora bisogna costruire una forza politica nuova, più forte, più robusta dal punto di vista programmatico ed ideologico". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo" su La7.

"Con Emiliano - ha aggiunto - ci saremmo dovuti risentire oggi, invece non l'ho sentito il che evidentemente era un segnale di quello che poi è successo. Per me non sarebbe un comportamento normale, ma ognuno ha il suo carattere, i suoi modi di comportarsi".

Per Rossi "c'è un mare di fuori onda. Bisognava che i fuori onda andassero in onda. Ci sarebbe stato bisogno che i Franceschini, gli Orlando e i Delrio dicessero a Renzi che così non si fa. E invece il congresso viene fatto solo per reincoronare Renzi".

Il governatore ha ribadito le sue critiche all'azione del governo Renzi. "Io sono convinto - ha spiegato - che se Renzi ad esempio non avesse tolto l'Imu anche alle classi più ricche, ci sarebbero stati i 3 miliardi per i più poveri".