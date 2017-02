Roma, 22 feb. (askanews) - "Io sono a disposizione del Consiglio regionale, non ci sono problemi...". Così Enrico Rossi, ospite di Tagadà su La7, ha risposto a chi gli chiedeva se avesse intenzione di dimettersi da presidente della regione Toscana, dal momento che è stato eletto nelle liste del Pd che ha deciso di lasciare. "Io non ho fatto tutta questa confusione per trovarmi un posto al Parlamento, cosa che sarebbe facile - ha detto Rossi -, visto che già nel 2014 i renziani mi avevano proposto di andare a fare l'eurodeputato, una sorta di buen retiro. Invece io sono rimasto in Regione, mi sono candidato e ho preso più voti del Pd".

Ma non sente l'esigenza di dimettersi? "Se il Consiglio regionale ritiene di dovermi dare la sfiducia se ne assumerà la responsabilità... Se viene approvato il piano regionale di sviluppo continuiamo, altrimenti andiamo a casa. Le Regioni non si governano sulle divisioni nazionali...", ha concluso.