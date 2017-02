"Non siamo mica in Bulgaria"

Firenze, 17 feb. (askanews) - "Non accadrà nulla, non siamo mica in Bulgaria". Lo ha detto il presidente della Toscana, Enrico Rossi, rispondendo ai giornalisti sulle eventuali ripercussioni per la guida della Toscana da parte della sua sfida alla segreteria del Pd.