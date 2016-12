Roma, 26 dic. (askanews) - Si sarebbero accampati in una radura in attesa di essere raggiunti e guidati a valle gli scout che alle 18 di questa sera avevano lanciato l'allarme per essersi persi mentre tornavano a valle dalla cima sud del Libro Aperto.

A quanto riferisce Il Tirreno, i giovani, probabilmente hanno abbandonato il sentiero principale dopo aver percorso la costa Bronconi e prima di raggiungere la strada bianca che poi porta al paese di Rivoreta, a quota 900 metri. Nella zona in cui si trovava la squadra del Soccorso alpino che era impegnata in un'esercitazione nella vicina area di San Marcello e, per questo, è intervenuta in tempi molto rapidi.