Firenze, 21 dic. (askanews) - Rafforzata la vigilanza agli obiettivi sensibili e nelle aree di maggior afflusso di persone. E' quanto ha deciso il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il tavolo ha effettuato un'accurata valutazione della situazione, dalla quale è emerso un livello di sorveglianza già elevato che è stato ulteriormente irrobustito sugli obiettivi istituzionali, religiosi e consolari. Particolare attenzione sarà dedicata anche ai luoghi di maggior aggregazione dei cittadini, come mercati e centri commerciali, e dove si svolgono le manifestazioni pubbliche legate alle festività natalizie. Alla luce di quanto accaduto a Berlino, un'attenzione sarà dedicata ai mezzi pesanti in circolazione nelle zone cittadine. Inoltre sarà richiamata l'attenzione di Quadrifoglio e Ataf, i cui automezzi possono circolare all'interno del centro storico, perché garantiscano un raccordo costante con i propri autisti.