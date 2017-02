Firenze, 20 feb. (askanews) - "A marzo presentiamo in Consiglio regionale il Piano regionale di Sviluppo, quella sarà la sede per capire se ci sono le condizioni per andare avanti". Lo ha detto il presidente della Toscana, Enrico Rossi, a RaiNews 24.

"Quello ha sempre rappresentato - ha continuato Rossi - il masterplan per scavallare verso la legislatura successiva".

"Oggi - ha precisato Rossi - si conclude il percorso degli emendamenti, che il capogruppo del Pd" Leonardo Marras" mi chiederà di firmare. Marras, ha aggiunto Rossi, "è un capogruppo che resta nel Pd, uno molto convintamente renziano".