Nuova manifestazione del movimento lotta per la casa

Roma, 14 gen. (askanews) - Manifestazioni e tensione sotto la Prefettura di Firenze dopo la morte di un migrante dopo un rogo in un mobilificio abbandonato di Sesto Fiorentino. Oggi nel capoluogo toscano si sono registrate altre proteste e la cosiddetta galassia dell'autonomia ha aderito alle rivendicazioni. Tra quelli che per strada o sul web hanno promosso la 'giornata di lotta' ci sono il movimento lotta per la casa, il Collettivo autonomo universitario e il gruppo Firenze dal Basso.

Al momento a causa dell'incendio almeno ottanta persone sono senza. Stamane i migranti volevano entrare in prefettura ma sono stati respinti dalla polizia. Ci sono stati momenti di grande tensione. "Vogliamo una vita dignitosa, non vogliamo morire cosi'", si leggeva sullo striscione.