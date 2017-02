Firenze, 18 feb. (askanews) - "In primo luogo voglio esprimere le mie condoglianze alla famiglia di Vincenzo, l'operaio rimasto ucciso. Un momento dopo dobbiamo proseguire nello sforzo, che deve essere collettivo, per fare in modo che quanto accaduto non si ripeta. Rimettiamo la sicurezza al centro del lavoro, perchè è inaccettabile morire mentre si svolge la propria attività lavorativa".

Il presidente della Regione, Enrico Rossi, commenta così l'incidente sul lavoro accaduto questa mattina a Serravalle pistoiese, presso la ditta Dife, in cui è rimasto vittima un operaio quarantaseienne di Quarrata (PT), mentre movimentava un cassone adibito a raccolta di rifiuti industriali. Una considerazione condivisa anche dall'assessore regionale al diritto alla salute, Stefania Saccardi che aggiunge: "stiamo facendo uno sforzo notevole per intensificare i controlli nei settori più a rischio. Uno sforzo che sta dando risultati importanti. Mi unisco al cordoglio per la perdita di una vita umana e invio alla famiglia le mie condoglianze".