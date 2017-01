Roma, 25 gen. (askanews) - Cultura è anche tradizione gastronomica e Pistoia, capitale italiana della Cultura 2017, festeggia quest'anno anche riscoprendo la propria tradizione culinaria, che affonda le sue radici nel Medioevo e in una cucina di origine povera, valorizzata oggi da materie prime locali di grande qualità. Le colline offrono il territorio ideale per la coltivazione di ulivi, da cui si ricava un olio ancora lavorato artigianalmente con le macine di pietra -e, nella zona di Pescia, per la crescita del fagiolo di Sorana, tutelato dal marchio Igp e presidio Slow Food; gli alpeggi della montagna pistoiese sono zona di pascolo per le pecore da cui si produce il pecorino a latte crudo (anche questo, prodotto a marchio Igp), mentre i boschi sono riserva di piccoli frutti, castagne e funghi, ingredienti principali di molti piatti della cucina locale.

Tra le ricette tipiche di Pistoia si annovera il Carcerato, che risale al Medioevo, quando i detenuti per debiti, che non ricevevano il vitto dal comune, inventarono questa pietanza fatta di interiora scartate dal vicino macello, pane e verdure. Caratteristico piatto della festa di San Jacopo, che si celebra il 25 luglio, sono i maccheroni di pasta fresca al sugo d'anatra, mentre il pane toscano è protagonista di preparazioni come la zuppa di pane alla pistoiese e la famosa pappa al pomodoro. Con ingredienti poveri sono realizzati anche il biroldo, un insaccato fatto con le parti meno pregiate e il sangue del maiale e aromatizzato con pinoli e uvetta, e i migliacci, frittelle di sangue di maiale. (Segue)