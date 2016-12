Firenze, 21 dic. (askanews) - E' stato firmato oggi presso il Laboratorio dell'Istituto di BioRobotica un accordo tra GE Oil & Gas e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Le parti, rappresentate da Massimiliano Cecconi, Responsabile Materiali e Tecnologie di Produzione per il business Turbomachinery Solutions di GE Oil & Gas, e dal Professor Paolo Dario, Direttore dell'Istituto, hanno siglato un accordo triennale. La partnership è finalizzata alla creazione del Laboratorio di Ricerca "i-Lab 4.0 - Connecting Machines and People", un centro d'eccellenza dedicato alla robotica industriale, in grado di coniugare le ultime conquiste dell'Industria 4.0 con il know-how e le competenze dell'azienda fiorentina e della scuola universitaria superiore, e metterle al servizio del territorio toscano, favorendone l'avanzamento tecnologico, la competitività delle risorse e, dunque, la crescita.