Roma, 4 gen. (askanews) - Palamon Capital Partners ha annunciato la nomina di Sofia Ciucchi ad Amministratore Delegato de Il Bisonte, marchio di pelletteria e accessori Made in Italy riconosciuto in tutto il mondo per la qualità e l'artigianalità dei suoi prodotti.

Sofia Ciucchi - si legge in una nota dell'azienda - vanta una consolidata esperienza nel segmento luxury, con un focus particolare sulla pelletteria e gli accessori.

Laureata in economia all'Università Bocconi, ha iniziato la sua attività lavorativa come analista di organizzazione nel gruppo Bosch e in BTicino; successivamente è passata in Salvatore Ferragamo dove, per oltre vent'anni, ha ricoperto diversi ruoli, contribuendo allo sviluppo del Gruppo nel rispetto dei valori fondanti l'Azienda. Dal 2012 ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore Generale della Maison fiorentina.

"Siamo orgogliosi che Sofia abbia accettato di unirsi alla nostra squadra - commenta Fabio Massimo Giuseppetti, partner di Palamon Capital Partners - e siamo convinti che la sua esperienza potrà arricchire l'Azienda partecipando attivamente al suo progetto di crescita".

"Si tratta di una sfida importante che ho accettato con grande entusiasmo. Credo nelle potenzialità di questo marchio, nella sua qualità e nel valore del suo prodotto bello e funzionale, 'senza tempo' - aggiunge Sofia Ciucchi. - L'obiettivo è di valorizzare al massimo lo spirito innovativo, visionario e non convenzionale del brand Il Bisonte, che vanta una storia di 45 anni e un fondatore carismatico, Wanny Di Filippo, che continua ad operare come ambasciatore del brand nel mondo".

Con la nomina di Sofia Ciucchi ad Amministratore Delegato, Palamon Capital Partners rafforza il proprio commitment nell'implementazione del piano di consolidamento e di crescita del marchio Il Bisonte sui mercati di tutto il mondo, a partire dalla già forte e capillare presenza in Giappone.

Da giugno 2015, il fondo di private equity Palamon Capital Partners ha acquisito il 100% del capitale della Società, dando vita a un progetto di rilancio del marchio che intende mantenere salda la filosofia della qualità che ha guidato l'Azienda fin dalle origini. Con un fatturato di circa 21 milioni di euro, oltre 50 monobrand store e una distribuzione in 120 qualificati negozi multibrand nel mondo, Il Bisonte si posiziona oggi come una della più importanti realtà italiane del segmento della pelletteria artigianale di qualità, completamente Made in Italy.