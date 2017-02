Firenze, 20 feb. (askanews) - "Per quanto riguarda le tessere, personalmente stamani ho ricevuto cinque chiamate di non iscritti che mi hanno chiesto come fare a tesserarsi perché sono indignati da chi rompe senza avere scusanti per farlo. Mi auguro che Rossi non restituisca la sua tessera ma, anche se lo facesse, comunque saremmo già a più quattro". Così il segretario del Pd toscano Dario Parrini, che ha avuto un colloquio col presidente della Toscana, Enrico Rossi.

"Mi dicono dal partito e da molte sezioni che la nostra comunità sta reagendo con l'orgoglio di chi sente insidiata una politica giusta e un presidio di democrazia", ha aggiunto Parrini.