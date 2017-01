Firenze, 23 gen. (askanews) - A Palermo, "hanno ragione gli amici e i compagni che chiedono di non rinunciare al simbolo del Pd alle prossime elezioni di primavera per il Comune". Lo ha scritto su largine.it il presidente della Toscana, candidato alla segreteria del Pd, Enrico Rossi. Per Rossi, "chiedere la rinuncia al simbolo sarebbe un errore, che rischia di portare acqua solo al mulino dell'antipolitica e della retorica anti-partito come origine di tutti i mali".

"Il simbolo - ha continuato Rossi - è ciò che tiene insieme e unisce una comunità. Rinunciarvi sarebbe a mio parere un gesto suicida e per tanti compagni e amici anche fuori dalla Sicilia un'ulteriore umiliazione, il segno di uno sbandamento che potremmo pagare molto in termini di quel che resta di militanza e pure di consensi". "Per questo - ha concluso Rossi - idealmente aderisco alla lettera che un gruppo di compagni e amici ha scritto a Renzi chiedendo che intervenga affinché il PD si presenti a Palermo con il suo simbolo".