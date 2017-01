"Strada per uscire dalla crisi non sono le larghe intese"

Firenze , 21 gen. (askanews) - "Anche in Italia nessuno può davvero pensare che la strada per uscire dalla crisi siano le larghe intese con Forza Italia; magari a guida Pd con il 'rottamatore' che si trasforma in un novello Andreotti". Lo afferma in un post su Facebook il presidente della Toscana, candidato alla segreteria del Pd, Enrico Rossi.

Contro "una destra liberista che poi si allea con quella populista e diventa così nuovamente vincente", il Pd "può salvarsi solo ridefinendo la propria identità politica e culturale". "Se - scrive Rossi - la sinistra europea pensa di contrastare questo fenomeno spingendosi ancora verso il centro, proponendo politiche moderate, sottomesse alle logiche del mercato e agli interessi dei ceti dominanti, commette un errore esiziale per il suo futuro e per il destino democratico del continente".

"Per questo io credo che - conclude Rossi - i valori e gli ideali del socialismo siano attuali e che partendo da essi la sinistra in Italia e in Europa possa ritrovare il senso della sua missione fondamentale che è promuovere la giustizia sociale e la democrazia".