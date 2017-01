Firenze, 30 gen. (askanews) - Enrico Rossi lancia su Change.org una petizione per chiedere che l'assise del Partito Democratico si tenga prima delle elezioni. "Abbiamo bisogno di una discussione urgente e approfondita per elaborare un nuovo programma del Pd per l'Italia".

È possibile aderire alla petizione "PD. Prima il congresso" su change.org all'indirizzo web: https://www.change.org/p/pd-prima-il-congresso-primailcongresso.

"Il PD e il centrosinistra devono elaborare una nuova visione e un piano d'azione per fermare questo processo e riconquistare il consenso dei giovani, dei lavoratori e dei ceti popolari".

"Per questo chiediamo che sia convocato e svolto prima del voto il congresso. Abbiamo bisogno di una discussione urgente e approfondita per elaborare un nuovo programma del PD per l'Italia. Disoccupazione, contrasto alla povertà, assenza di prospettive dei giovani, esclusione sociale, investimenti, politiche urbane, governo del territorio, sicurezza e regolazione dell'immigrazione".