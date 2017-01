Firenze, 25 gen. (askanews) - "Do il bentornato a Renzi nell'agone politico. Non sono fra quelli che spera che chi ha perso una battaglia politica fondamentale deve ritirarsi dalle scene". Lo ha scritto su Huffington Post il presidente della Toscana, Enrico Rossi, che è anche candidato alla segreteria del Pd.

"Mi aspettavo però da Renzi, che annuncia una nuova stagione politica, appunto qualcosa di nuovo. Non l'ho trovato -ha aggiunto Rossi- Renzi riprende la sua antica narrazione. È infondatamente ottimista, non cerca alcuna interpretazione dei suoi insuccessi, a cominciare dal referendum sulla riforma istituzionale, conferma la polemica con il vertice Ue ma non dice quale proposta di Europa ha maturato".