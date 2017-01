Firenze, 30 gen. (askanews) - "Proporrò una petizione di poche righe, rivolta a tutti i cittadini e le cittadine, militanti e iscritti al Pd, rivolta alla Direzione nazionale per la convocazione di un congresso immediato". Lo ha detto a Controradio, Enrico Rossi, presidente della Toscana e candidato alla segreteria del Pd.

"Non voglio nessuna esclusiva -ha precisato Rossi- scriverò un testo molto breve e vediamo cosa produrrà. Prima si convoca e più la discussione sarà approfondita. Ho pronta una bozza di progetto per rifondare il Partito Democratico. Altrimenti si dà la gravissima impressione di stare lì a chiedere le elezioni in compagnia di personaggi come Salvini e Grillo, ora -ha concluso Rossi- vedo anche Fratelli d'Italia".