"E in testa a decine di classifiche come sulla sanità"

Firenze, 30 gen. (askanews) - "Tutto mi pare tranne che la Toscana sia immobile. Consiglio ad alcuni miei compagni di partito di rileggere le classifiche del Sole 24 Ore sul gradimento dei presidenti di Regione: Rossi è l'unico governatore del centrosinistra nelle prime tre posizioni. E dal giorno delle elezioni è cresciuto del 10%. La Toscana è in testa a decine di classifiche, a cominciare da quelle relative alla sanità". Lo afferma Barbara Pinzuti, portavoce per la Toscana di Democraticisocialisti. "L'unico immobilismo che vedo è purtroppo quello del mio partito che ancora non convoca il congresso ed evita qualsiasi discussione. Ma stiamo all'attualità: ieri Enrico Rossi ha incontrato il CEO di General Electric, Jeffrey Immelt, che senza giri di parole gli ha detto 'Abbiamo bisogno di te', a conferma del lungo impegno espresso in difesa degli insediamenti produttivi e delle nuove tecnologie del settore Oil & Gas che hanno in Toscana l'avanguardia europea".

"Mentre molti dirigenti del PD trascorrono il loro tempo su Facebook e su Twitter, Enrico Rossi porta a termine la firma di un protocollo con le Procure generali di Massa, Lucca, Firenze e Genova per la sicurezza nelle cave delle Apuane", ha aggiunto Pinzuti.