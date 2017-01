Firenze, 9 gen. (askanews) - Il ministro della coesione territoriale Claudio De Vincenti, in qualità di referente del Governo per il Patto per lo sviluppo per la Città di Firenze, ha convocato oggi il sindaco di Firenze Dario Nardella per la costituzione del Comitato di indirizzo e di controllo per la gestione del Patto. Del comitato fanno parte rappresentanti della Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per le politiche di coesione e e del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e per la città di Firenze sono stati nominati Manuele Braghero e Giacomo Parenti. Durante l'incontro sono stati analizzati i progetti di cui si compone il Patto, individuando gli interventi immediatamente cantierabili e definendo un cronopramma per le attività di verifica e monitoraggio del comitato.