Firenze , 25 gen. (askanews) - La scelta della Regione Toscana di rendere obbligatoria la vaccinazione dei bambini per l'accesso alle scuole materne e ai nidi d'infanzia rappresenta "una forzatura insopportabile". Così il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin. "L'idea stessa di "obbligatorietà" - aggiunge il sindaco - contrasta con il concetto di "promozione" di politiche volte alla tutela della salute pubblica: se si vuole porre un freno al calo delle vaccinazioni, bisogna lavorare sull'informazione e sulla comunicazione. Non è certo rendendo i vaccini obbligatori che si convinceranno i cittadini della bontà di questo sistema, anzi. Si alimenteranno i sospetti e la disinformazione e si avrà come unico effetto il calo delle iscrizioni ai nidi e alle materne".

" Io, in qualità di sindaco, sono fiero della qualità dei servizi educativi che i Comuni sono in gradi di offrire ai cittadini, a partire dai più piccoli - conclude Nogarin -. Servizi che devono essere aperti a tutti e quanto più possibile alla portata di tutti. Solo il pensiero di essere costretto a vietare l'ingresso all'asilo ai bimbi non vaccinati mi fa accapponare la pelle".