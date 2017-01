In via precauzionale per eventuale fuoriuscita di inquinanti

Roma, 14 gen. (askanews) - Su indicazione del ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti sarà dislocato nelle prossime ore a Livorno, in via precauzionale, il Laboratorio Ambientale Mobile (LAM) delle Capitanerie di Porto, per esaminare in tempo reale qualsiasi eventuale fuoriuscita di inquinanti dal cargo "Sigma", incagliato da ieri a largo della spiaggia "Tre Ponti". La situazione delle acque e' dunque monitorata sul posto dalla Capitaneria di Porto di Livorno, in costante contatto con il Reparto Ambientale Marino e il Ministero dell'Ambiente, mentre sono in corso di definizione le modalità per il disincaglio dell'imbarcazione.