Nasce il Chianti Classico Vallenuova dell'azienda Tolaini

Roma, 6 feb. (askanews) - Un nuovo vino per l'azienda Tolaini. Si tratta di Vallenuova Chianti Classico annata, un Sangiovese in purezza che va ad accompagnare la storica linea aziendale della realtà produttiva nel comune di Castelnuovo Berardenga, a pochi chilometri da Siena.

"Con questo vino - spiega Lia Tolaini - abbiamo mosso un altro passo verso la valorizzazione delle cultivar autoctone presenti in azienda. L'iniziale percorso, che guardava a uve internazionali che sono e saranno ancora protagoniste di alcune nostre etichette, si è mosso sempre di più nel ricercare vini che si integrassero nella storia di questi luoghi: ecco prima la Riserva che era ottenuta da un singolo vigneto e che ha poi lasciato il posto alla Gran Selezione e quindi il Chianti Classico annata".

Questo vino proviene da una selezione dei migliori Sangiovese dell'azienda perché il Classico ha l'ambizione di "non essere un vino di ingresso - dice ancora Lia Tolaini - ma un prodotto su cui puntiamo molto e quanto mai territoriale".

Per comprendere al meglio questo vino bisogna ricordare che i vigneti sono tutti ad alta densità, con 7300 ceppi/ettaro del Sangiovese e si trovano tra 350 e 450 mt sul livello del mare. L'affinamento è in botti da 20, 25 e 48 ettolitri per circa dieci mesi a cui segue una breve sosta in acciaio prima dell'imbottigliamento.

"Le nostre lavorazioni - conclude il direttore Diego Bonato - sono tutte fatte a mano con una selezione in vigna prima di tutto. Vorrei sottolineare però come anche questo Classico segua la filosofia aziendale di produrre vini fini ed eleganti che divengano tali innanzitutto in pianta grazie ad una selezione importante, ad un terroir unico ed un microclima che con importanti escursioni termiche tra notte e giorno riesce a far raggiungere alle uve un grado di maturazione ottimale senza particolari condizioni di stress".