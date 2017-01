Roma, 17 gen. (askanews) - Nasce a Firenze una nuova casa editrice. Si chiama "Tessere" e, nelle intenzioni dei suoi fondatori, a fianco dei libri tenterà di produrre, con il sostegno dei soci dell'omonima associazione culturale, anche iniziative di qualità capaci di far riflettere, diffondere il sapere, far crescere la consapevolezza.

La casa editrice è nata, nel giorno della "Dichiarazione universale dei diritti dell'umanità", per iniziativa di Daniele Pugliese, giornalista e scrittore, e di quattro suoi stretti amici: Gian Luca Corradi; Linda Coppitz; Antonella Blanco e Fabiana Conti.

I diversi significati della parola "Tessere" (da quello attinente al mosaico, al verbo impiegato nella realizzazione delle stoffe, dalla sfumatura riferita al mettere insieme alla variante dell'oggetto con cui si identifica una persona) saranno, spiegano i promotori, i capisaldi di una produzione libraria di nicchia ma rigorosamente selezionata, variegata nei temi e nelle forme espressive, distante dalla logica dell'editoria a carico dell'autore e da quella schiava solo della grande distribuzione. E di iniziative culturali economicamente sostenibili ma senza fine di lucro, intenzionate proprio ad arricchire le menti, favorire il dialogo e la comprensione e sviluppare la capacità di sentirsi uniti.

Fulcro di questa impresa un sito internet (www.tessere.org) che mira a diventare una rivista attraverso la quale promuovere le migliori e più interessanti produzioni culturali nel campo dell'editoria, della musica, dello spettacolo, dell'attività convegnistica, ma anche di leggere "con occhio culturale" i fatti quotidiani e i fenomeni sociali e politici.

Il primo libro pubblicato, sia in formato tradizionale che in e-book, è "Appropriazione indebita", una raccolta di 30 interviste, realizzate da Daniele Pugliese quando lavorava per le pagine culturali e scientifiche de l'Unità. Sono le testimonianze di grandi intellettuali - Garin, Rubinstein, Haskell, Rossi Monti, Geymonat, Thom, Quine, Toraldo di Francia, Rifkin, Eco - su temi diversi ma tenuti insieme dalla loro capacità di indicare orizzonti ai quali guardare ancora per non smarrire del tutto la bussola.

Parallelamente è nata anche la rivista online, con la rubrica dedicata agli eventi del "Giorno della Memoria" in Italia, un luogo dove raccogliere tutte le iniziative organizzate nel Paese.