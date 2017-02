Roma, 28 feb. (askanews) - Salta l'accordo tra Mps e Cerved per la cessione della piattaforma di recupero crediti in sofferenza della banca senese. "Le condizioni sospensive - affermano le due società - previste contrattualmente per il perfezionamento di Project Juliet non si sono verificate entro il termine previsto del 28 febbraio e, pertanto, l'accordo è da intendersi privo di efficacia". Cerved però "ha manifestato la disponibilità a estendere il termine fino al 30 giugno".

In questo contesto, tra Mps e la società specializzata nell'analisi del rischio di credito "è aperto un confronto per esplorare forme alternative di partnership industriale nel settore della gestione dei crediti in sofferenza".