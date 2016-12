Firenze, 22 dic. (askanews) - "Anche in questo caso chi ha sbagliato ai vertici del governo, penso al ministro Padoan, dovrebbe dare una spiegazione e non solo chiedere scusa". Lo ha scritto il presidente della Toscana, Enrico Rossi, in merito al caso Mps, in un post su Facebook.

Per Rossi, "è incomprensibile e colpevole che non si sia intervenuti prima. Io avevo chiesto di farlo più volte e contro di me si è scatenato un coro di imbecilli a darmi del comunista e dello statalista. In realtà, i rinvii continui, il cercare soluzioni impossibili erano solo il segno di una politica debole e poco coraggiosa e di una mancanza di pensiero critico e libero nell'establishment del Paese. In definitiva - ha concluso Rossi - di un provincialismo stupefacente delle nostre classi dirigenti politiche ed economiche".