Bruxelles, 27 gen. (askanews) - Quella del Monte dei Paschi di Siena "non è una situazione di salvataggio, ma una questione di ricapitalizzazione precauzionale. Non c'è una riserva della Commissione: ho visto che qualcuno su una testata, non mi ricordo quale, ha detto che ci sono dei problemi, ma non è assolutamente così. L'incontro con la Vestager è stato assolutamente positivo". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, rispondendo ai giornalisti oggi a Bruxelles al termine del Consiglio Ecofin.

Ieri Padoan ha parlato della situazione di Mps con la commissaria Ue alla concorrenza, Margrethe Vestager, che sta seguendo la vicenda per assicurarsi che siano rispettate le regole europee sugli aiuti di Stato.