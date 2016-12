Roma, 23 dic. (askanews) - Accordo tra Mps e i sindacati per altri 600 esuberi. "Credo che adesso - afferma il segretario generale della First-Cisl, Giulio Romani - i lavoratori di Mps abbiamo dato anche troppo. È ora che anche i manager si assumano le loro responsabilità e che si torni a riconoscere ai lavoratori il loro insostituibile valore, dimostrato ancora una volta dallo sforzo straordinario di tutta la rete che, pur in condizioni proibitive, è riuscita a raggiungere, in pochi giorni, attraverso le conversioni dei bond subordinati, l'incredibile risultato del 50% dell'obiettivo di ricapitalizzazione. L'auspicio è che questa legittima aspettativa trovi risposta in un nuovo coraggioso piano industriale".

"Proprio nel giorno del varo del decreto salva-risparmio - aggiunge il responsabile First Cisl in Mps, Fabio Brunamonti - il sindacato ha cercato di dare una risposta socialmente sostenibile alla richiesta aziendale di taglio dei costi, tenendo conto dell'esigenza di uscita dei lavoratori più anziani e del diritto dei dirigenti di utilizzare quegli ammortizzatori di settore che hanno contribuito a pagare".

L'accordo prevede l'accesso volontario di 600 lavoratori al fondo esuberi di settore per un massimo di 60 mesi dal 30 aprile 2017, con priorità per le domande del personale con maggiore prossimità alla maturazione dei requisiti pensionistici e con inclusione del personale dirigente nelle fasce retributive più contenute. È prevista "un'incentivazione aggiuntiva per le retribuzioni più basse e una specifica incentivazione in caso di utilizzo dell'opzione donna da parte di un massimo di 60 lavoratrici. Vengono inoltre mantenute per il personale coinvolto le coperture assistenziali e le agevolazioni creditizie".