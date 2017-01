Roma, 18 gen. (askanews) - Il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale di Mps, al momento fissata dalla Bce a 8,8 miliardi, prevede un impegno massimo dello Stato di circa 6,6 miliardi. Proprio l'intervento dello Stato richiede alla Banca la presentazione di un piano di ristrutturazione e il via libera della Ue. Cosi' il presidente di Mps, Alessandro Falciai, nel corso dell'audizione in Senato sul dl banche.

Nel precedente piano approvato dalla Ue nel 2013, gli esuberi di personale aumentarono a quota 5.600, oltre alla chiusura di 500 filiali e una drastica dieta alla dimensione complessiva del bilancio della banca con specifica richiesta di riduzione della posizione in titoli di Stato. Nel processo di interlocuzione con le autorità europee sul nuovo piano, "vorrei ricordare che abbiamo, con i precedenti piani, ridotto il nostro attivo del 30%", ha ricordato Falciai.