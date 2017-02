Roma, 9 feb. (askanews) - Il Monte dei Paschi di Siena ha chiuso il 2016 con una perdita netta di 3,38 miliardi di euro. Sul risultato hanno pesato rettifiche su crediti per 2,59 miliardi e componenti non operative per 411 mln. "Inoltre non sono state iscritte le Dta sulla perdita fiscale per un importo di 861 milioni ed è stata operata una parziale svalutazione delle Dta relative alle perdite pregresse per 276 milioni". Lo comunica una nota della banca. (segue)