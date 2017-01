Roma, 5 gen. (askanews) - "Quando si tira la volata alla destra si dimentica che poi la gente preferisce sempre gli originali. Il problema dell'immigrazione è importante e decisivo per il futuro economico sociale, per la sicurezza e per la politica nel nostro Paese. Bene quindi affrontarlo e volerlo risolvere. Ma che senso ha sui CIE dare ragione alla destra, dopo che in gran parte erano già stati chiusi perché non solo violano i più semplici diritti umani ma sono anche inefficaci? Misteri della politica e di una strana vocazione al suicidio che la sinistra mostra già da tempo". E' quanto scrive su Facebook il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in una lettera aperta al ministro dell'Interno, Marco Minniti.

"In realtà non mancherebbero argomenti per la revisione delle politiche per l'immigrazione, capaci di fare ordine, dare sicurezza, avere contenuti positivi di umanità e contribuire allo sviluppo del Paese. In primo luogo si tratta di rivedere la legge Bossi Fini che non funziona, ostacola l'integrazione e crea clandestini. Nel Paese si calcola che sono più di 430.000 gli immigrati irregolari creati in gran parte a causa di questa legge. Sono una riserva di manodopera per ogni forma di illegalità, lavoro nero, sfruttamento brutale, criminalità. A questi si aggiungeranno altre decine di migliaia di persone nei prossimi tempi. Sono i "diniegati", coloro che non avranno ottenuto il riconoscimento di asilo politico o il permesso umanitario", aggiunge Rossi.(Segue)