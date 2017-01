Firenze, 2 gen. (askanews) - Continua l'allarme meningite in Toscana, dove in poche ore si sono registrati altri casi. A Prato, il ceppo C del meningococco ha colpito una ragazza di vent'anni, che si era vaccinata a settembre scorso. A Livorno un caso di meningococco B, che ha riguardato un uomo di 83 anni. Infine un uomo di 55 anni, a Firenze, ancora con la meningite di tipo B. In tutto il 2016 i decessi sono stati sette, ognuno provocato dal ceppo C. C'è quindi apprensione per la ragazza di vent'anni, di Prato, ricoverata ora in terapia intensiva all'ospedale Santo Stefano di Prato. Sempre nel pratese, a Porcari, nei giorni scorsi era morto un bambino di 22 anni, che non era stato vaccinato. E' in corso l'indagine epidemiologica per ricostruire i luoghi frequentati dalla ragazza, nel periodo di 10 giorni dall'esordio dei sintomi.