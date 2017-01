Prato, 4 gen. (askanews) - E' fuori pericolo la ventenne ricoverata lo scorso 31 dicembre all'ospedale Pratese per meningite di tipo C. Questo pomeriggio, proprio per il miglioramento delle condizioni cliniche, i sanitari hanno disposto il trasferimento della paziente dalla terapia intensiva al reparto di malattie infettive.

La ragazza è il terzo caso a Prato di infezione da meningococco C che si verifica in soggetti vaccinati e che conferma come la vaccinazione sia uno strumento efficace di protezione. "Sono contento dell'esito positivo di questo caso - commenta Guglielmo Consales, direttore dell'area anestesia e rianimazione dell'AUL Toscana Centro - ancora una volta è stata la vaccinazione contro il meningococco C e la tempestività e appropriatezza degli interventi sanitari a salvare la ragazza. Il decorso clinico è stato rapido e confortante e si è concluso come speravamo. Adesso la ragazza è fuori pericolo ma dovrà ancora trattenersi nel reparto di malattie infettive per il prosieguo delle cure". L'Azienda Usl Toscana Centro rinnova l'invito a vaccinarsi a coloro che ancora non l'hanno fatto. Tutte le informazioni sulle modalità sono disponibili sui siti aziendali.